Власти Саудовской Аравии обещают сотрудничать с Турцией в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогджи. С таким заявлением наследный принц Мухамма бин Салман выступил на инвестиционной конференции в Эр-Рияде после требования Анкары выдать Турции подозреваемых в причастности гибели журналиста в консульстве Саудовской Аравии:
Эр-Рияд обещает сотрудничать по делу Хашогджи
Эр-Рияд обещает сотрудничать по делу Хашогджи
«Все саудовцы и, я думаю, все в мире восприняли это очень болезненно. Это отвратительное преступление, которое нельзя оправдать. Сегодня Саудовская Аравия предпринимает всё необходимое для завершения расследования, для помощи турецким властям и для того, чтобы преступники предстали перед судом и понесли наказание».
Ранее Саудовская Аравия отрицала причастность к исчезновению Хашогджи, а потом официально признала его гибель в своём диппредставительстве. Причиной смерти журналиста в Эр-Рияде назвали драку, которая якобы завязалась из-за спора о его возвращении на родину.
Анкара настаивает на том, что это было тщательно подготовленное убийство, к которому причастны саудовские силовики. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, у следствия есть соответствующие доказательства.