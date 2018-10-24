Отношения России и Италии развиваются и крепнут несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию. Об этом говорили в Москве, куда с прибыл итальянский премьер Джузеппе Конте. Вместе с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи он открыл завод в Челябинске, построенный в сотрудничестве с итальянскими компаниями.
«Укрепление связей — это практически наш долг»
«Укрепление связей — это практически наш долг»
«Укрепление торговых и промышленных связей это практически наш долг, учитывая, насколько естественно наши экономики дополняют друг друга», — заявил Конте.
В то же время странам ещё предстоит вернутся к уровню торговых и деловых связей «досанкционного» периода — и это может оказаться непросто:
«Рассчитываем, что позитивная динамика сохранится и в будущем и позволит вернуться к показателям прошлых лет. Напомню, что в 2013 году товарооборот между нашими странами был больше чем в два раза чем сегодня».
Для Джузеппе Конте это первый официальный визит в Россию. В этом месяце в Москву уже приезжали ключевые министры кабинета Конте: глава МИДа Энцо Миланези и глава МВД Маттео Сальвини.
Конте ещё до выборов наставал на сближении с Россией и не раз критиковал антироссийские санкции, мешающие, по его словам, налаживать деловые отношения. В то же время премьер Италии давал понять, что Рим не готов применять право вето в этом вопросе.