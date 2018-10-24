Римский эскалатор и "русский след"

"Мы в курсе состояния каждого из них и по мере их выздоровления - мы надеемся на это - будем смотреть, что конкретно каждому из них нужно будет. Если человек обратиться к нам за другой помощью, например, юридической, или окажется, что у него билет на самолет просрочен и ему надо вернуться как-то, тогда и будем думать, будем общаться с другими службами, с "Аэрофлотом", с МЧС", - сообщил советник посольства Дмитрий Гурин.