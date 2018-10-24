Анжелика Кербер обыграла японку Наоми Осаку на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре. Счет встречи Красной группы - 6:4, 5:7, 6:4. Немецкая теннисистка один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Это ее первая победа на турнире.
Первая победа Кербер
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Первая победа Кербер
Для соперницы Кербер - это уже второе поражение. В копилке японской теннисистки - 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков. После матча она призналась, что вышла на корт не в лучшей форме.
Встреча продолжалась 2 часа и 33 минуты.
В заключительном матче группового этапа 26 октября Кербер предстоит сразиться с американкой Слоан Стивенс. Осака сыграет с датчанкой Кики Бертенс.
Призовой фонд турнира - 7 млн. долларов.