При входе в главную христианскую святыню - храм Гроба Господня в Иерусалиме произошла потасовка между израильской полицией и коптскими священниками.
Потасовка у Храма Гроба Господня
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Потасовка у Храма Гроба Господня
Причина - спор из-за запланированных Управлением древностей Израиля в часовне Святого Михаила реставрационных работ. Дело в том, что эта часовня - придел Эфиопских и Египетских православных духовенств. Которые в свою очередь запретили проводить на своей территории ремонтные работы.
Вначале стражами порядка была предпринята попытка переговоров со священниками, которая не увенчалась успехом.
Впоследствии было принято решение об эвакуации священников, что спровоцировало неприятный инцидент. В результате которого один священнослужитель был задержан, но в последствии отпущен.