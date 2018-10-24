В Лондоне показали "Богемскую Рапсодию"

Мировая премьера фильма о группе Queen и ее легендарном фронтмене Фредди Меркьюри прошла в концертном комплексе "Уэмбли Арена" в Лондоне. Именно на этом стадионе в 1985 году состоялось одно из самых значимых и феноменальных выступлений Queen в рамках международного благотворительного музыкального фестиваля. Концерт собрал 82 тысячи зрителей.

Брайан Мэй, гитарист Queen: "Аудитории понравится этот фильм. Я знаю. Мы уже наблюдали подобную реакцию. Люди были растроганы... Они рыдали, но не от горя. От радости. Ну, я так полагаю. Это такая картина. Это как Дисней: понимаете, вы же не плачете на его фильмах, мол, все плохо... Слезы наворачиваются от радости. И эта лента рождает много положительных эмоций".