Мировая премьера фильма о группе Queen и ее легендарном фронтмене Фредди Меркьюри прошла в концертном комплексе "Уэмбли Арена" в Лондоне. Именно на этом стадионе в 1985 году состоялось одно из самых значимых и феноменальных выступлений Queen в рамках международного благотворительного музыкального фестиваля. Концерт собрал 82 тысячи зрителей.
В Лондоне показали "Богемскую Рапсодию"
В Лондоне показали "Богемскую Рапсодию"
Брайан Мэй, гитарист Queen: "Аудитории понравится этот фильм. Я знаю. Мы уже наблюдали подобную реакцию. Люди были растроганы... Они рыдали, но не от горя. От радости. Ну, я так полагаю. Это такая картина. Это как Дисней: понимаете, вы же не плачете на его фильмах, мол, все плохо... Слезы наворачиваются от радости. И эта лента рождает много положительных эмоций".
Американский актер египетского происхождения Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, удостоился восторженных отзывов о своей работе. Сам Малек так же остался доволен премьерным показом.
Рами Малек, актер: "Уэмбли прекрасное место", - отметил Малек. По словам актера, фильм "Богемская рапсодия" о личности во всех ее проявлениях, о том, что человек хочет, чтобы его воспринимали не с какой-то одной стороны, а таким какой он есть и каким хочет быть.
В России фильм "Богемская рапсодия" выйдет на экраны первого ноября.