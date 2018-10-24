Жителям стран-членов ЕС пора привыкать обходиться без соломинок для коктейлей и ватных палочек. Европейский парламент проголосовал за запрет одноразовых пластиковых изделий. Срок разложения предметов из синтетических полимеров составляет более ста лет. Ежегодно тонны пластика попадают в океан, его частицы - в организмы морских животных, а затем - и в пищу людей.
Пластику бой!
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Пластику бой!
"При производстве пластика используются токсические вещества, опасные для здоровья и окружающей среды. А они в итоге становятся частью пищевой цепи как животных, так и человека. Главное, чтобы теперь соответствующие законы были приняты на национальном уровне государств Евросоюза. Только так получится сократить использование опасных для экологии изделий", - говорит Кевин Стэйрс, Greenpeace.
Каждый год с территории Евросоюза в Мировой океан смывается 100 тыс тонн пластика. При этом только один полиэтиленовый пакет разлагается более полувека.