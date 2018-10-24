Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанный в 1987 году американским и советским президентами, избавил Европу от такого оружия наземного базирования. Соединённые штаты объяснят в четверг союзникам по НАТО, почему Дональда Трампа этот документ больше не устраивает.
НАТО не ждёт ракет США в Европе
НАТО не ждёт ракет США в Европе
«Наиболее правдоподобное объяснение — в том, что Россия стала нарушать договор, - сказал в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Но я не предвижу, что союзники развернут в Европе больше ядерного оружия в ответ на новую российскую ракету».
США заявляют, что российская крылатая ракета Новатор 9М729 может угрожать столицам стран ЕС.
Эксперт Германского фонда Маршалла США объясняет, почему американские ядерные ракеты вряд ли вновь появятся в Европе.
«Их невозможно разместить на европейской территории НАТО без согласия союзников, у которых не хватает для этого политической воли, - сказал Иан Лессер. - Вот уже десятилетия перед Европой не стоят вопросы ядерной стратегии и ядерных сил на её земле. В последний раз Европе приходилось решать такие вопросы в 1980-х годах в весьма противоречивой обстановке. Это возбуждало общественное мнение очень драматичным образом».