НАТО не ждёт ракет США в Европе

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанный в 1987 году американским и советским президентами, избавил Европу от такого оружия наземного базирования. Соединённые штаты объяснят в четверг союзникам по НАТО, почему Дональда Трампа этот документ больше не устраивает.