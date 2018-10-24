Давление на Рим растет. Накануне Европейская комиссия отклонила проект госбюджета Италии на 2019 год: популистское правительство запланировало дефицит в размере 2,4 процента от ВВП страны, в то время как в июне Брюссель рекомендовал Риму сократить дефицит на 0,8%-0,9%.