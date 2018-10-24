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Италия

Италия оштрафовала Samsung и Apple

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Италия оштрафовала Samsung и Apple

Италия оштрафовала Samsung и Apple
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Италия оштрафовала Samsung и Apple за "запланированное устаревание". 15 миллионов евро - такова цена умышленного снижения it-гигантами производительности своей техники.

Компании предлагали клиентам загружать целый ряд обновлений для мобильных телефонов, которые приводили к серьезным нарушениям в работе устройств - в частности, к увеличению расхода энергии и даже самопроизвольному отключению смартфонов. Гарантийный ремонт на данные неполадки не распространялся. О подобных же последствиях владельцы девайсов предупреждены не были. Такая "нечестная коммерческая политика" толкала потребителей к скорой покупке новых моделей телефонов, заявили в национальном Антимонопольном органе.

Вслед за итальянским регулятором расследование в отношении действий компаний начала и Франция.