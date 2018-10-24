В Бразилии растет популярность Фернанду Аддада. Во втором туре президентских выборов, назначенном на 28 октября, за кандидата от левой Партии трудящихся намерены проголосовать 43% избираталей - это на 2% больше, чем еще неделю назад. Накануне в Рио-де-Жанейро состоялась манифестация в поддержку Аддада. Он в очередной раз пообещал бороться против фашизма и в защиту демократии.
Популярность Аддада растет
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Популярность Аддада растет
"Я кое-что хочу вам сказать: в воскресенье мы выиграем выборы. У меня нет никаких сомнений. Я чувствую приближение победу. Подул ветер перемен. Наша популярность растет, а его поддержка - его поддержка снижается. Совсем скоро он задрожит, он уже начинает дрожать", - заявил Аддад.
Он - это Жаир Болсонару. Несмотря на самоуверенные заявления Аддада, его ультраправый соперник по-прежнему лидирует в избирательной гонке. Согласно последним опросам общественного мнения, за него готовы проголосовать 57% жителей Бразилии.