Спор об истории. Похвала Тима Кука. Бюджет и ботинок

Дебаты в Европейском парламенте о текущей политике вылились в ожесточенную перепалку с переходом на личности. На сессии в Страсбурге депутаты уличали друг друга в незнании истории и непарламентском поведении. Британский консерватор принял на свой счет высказывание коллеги о правом экстремизме:

«Когда вы говорите о правых экстремистах, мы должны помнить, что нацисты были национал-социалистами, - сказал Саед Камаль. - Это разновидность социализма».

Спор о социализме-коммунизме продолжил Председатель Европарламента. Он прокомментировал сравнение Европейского союза с Советским, которое сделал на днях министр иностранных дел Великобритании:

«Я не думаю, что кто-то у нас ностальгирует по нацистской или коммунистической советской диктатурам, - сказал Антонио Таяни. - Вряд ли кто-то скучает по этим ужасным и разрушительным системам, которые оставили глубокие раны в Европе. Слава богу, с этими двумя диктатурами было покончено благодаря Европейскому союзу".

Депутаты рассмеялись, напомнив, что оба эти режима пали до создания ЕС.

«Это не шуточный вопрос, - огрызнулся спикер. - Нам ними смеётся только глупый».

Британский евроскептик приписал победу во Второй мировой и холодной войнах Америке:

«Утверждать, г-н Таяни, что Европейский Союз вызвал крушение нацизма и советского коммунизма, не просто смехотворено, - сказал Найджел Фараж. - Это неуважительно и глубоко оскорбительно в отношении Соединенных Штатов Америки».

Поражение одноразового пластика

Европарламент проголосовал за то, чтобы запретить производство и использования в ЕС одноразовых предметов из пластмассы. Они составляют 70 процентов бытовых отходов, загрязняющих попадающих в моря.

Если предложение депутатов утвердят страны-члены ЕС, то из обихода пропадут пластиковые тарелки, ватные палочки, соломинки для коктейля и целлофановые пакеты.

Глава Apple похвалил Евросоюз

Генеральный директор американской технологической компании Apple высказался за принятие в Соединённых Штатах всеобъемлющего федерального закона по защите частной информации, подобный которому уже действует в Евросоюзе. Выступая в Брюсселе, Тим Кук признал ведущую роль ЕС в борьбе с противоправным использованием данных посредством соцсетей.

За бюжет Италии - ботинком

Евродепутат из Италии вытер обувь о бумаги еврокомиссара по экономике и финансам, который отверг проект бюджета его страны. Пьер Московиси не принял извинений и высмеял эту акцию протеста в твиттере. Он написал, что если мы будем обходить такие выходки молчанием, то однажды мы проснёмся при фашизме.