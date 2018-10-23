Дело Хашогджи: "Правда будет раскрыта"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает, что раскроет всю правду о том, что произошло с саудовским журналистом Джамалем Хашогджи в здании консульства королевства в Стамбуле. Мужчина пропал 2 октября. Последний раз его видели около дипмиссии. Несколько недель ходили разные слухи о том, что случилось с Хашогджи, но три дня назад назад Эр-Рияд подтвердил, что журналист умер в здании консульства. Сейчас турецкая полиция проводит расследование, чтобы восстановить ход событий.