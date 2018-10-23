Инвестфорум после убийства

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Саудовская Аравия заключила сделки на сумму 50 миллиардов долларов в день открытия в Эр-Рияде международного инвестфорума, продемонстрировав способность привлечь инвестиции несмотря на бойкот со стороны западных политиков и ряда крупных мировых компаний после убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

«Мы переживаем кризис, вызванный очень прискорбным и ужасающим инцидентом, произошедшим в Турции, – приветствовал собравшихся министр энергетики страны Халед аль-Фалех. – Но в нашем королевстве происходит сейчас историческая трансформация беспрецедентных масштабов, наш поезд тронулся с места, он решительно следует по пути перемен, и это движение не будет остановлено».