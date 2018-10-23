Саудовская Аравия заключила сделки на сумму 50 миллиардов долларов в день открытия в Эр-Рияде международного инвестфорума, продемонстрировав способность привлечь инвестиции несмотря на бойкот со стороны западных политиков и ряда крупных мировых компаний после убийства журналиста Джамаля Хашогджи.
Инвестфорум после убийства
Инвестфорум после убийства
«Мы переживаем кризис, вызванный очень прискорбным и ужасающим инцидентом, произошедшим в Турции, – приветствовал собравшихся министр энергетики страны Халед аль-Фалех. – Но в нашем королевстве происходит сейчас историческая трансформация беспрецедентных масштабов, наш поезд тронулся с места, он решительно следует по пути перемен, и это движение не будет остановлено».
По словам представителей нефтяного гиганта Saudi Aramco, уже подписаны 15 меморандумов о взаимопонимании на сумму более 34 миллиардов долларов. В списке партнёров – компании из США, Франции, Китая, Японии, Объединённых Арабских Эмиратов и Индии. Своим мнением делится эксперт по инвестициям: «Многие компании могут позволить себе потерять клиентов из Саудовской Аравии, но нефтяные компании и энергетическая отрасль не могут позволить себе потерять такого клиента, как Саудовская Аравия, просто потому, что она входит в тройку крупнейших производителей нефти в мире».
Как заявил в понедельник министр энергетики страны, Саудовская Аравия не намерена сокращать добычу нефти, как это было в 1973 году, и рассматривает торговлю нефти отдельно от вопросов политики.