30 человек получили ранения в результате обрушения эскалатора в римском метро. В основном это болельщики московского ЦСКА, которые приехали итальянскую столицу на матч Лиги чемпионов против "Ромы"
Фанаты обрушили эскалатор в римском метро
Фанаты обрушили эскалатор в римском метро
Среди пострадавших - семеро в тяжелом состоянии, один из которых лишился ноги.
Во вторник вечером на одной из центральных станций римского метро "Репубблика" обрушился один из эскалаторов. По свидетельствам очевидцев, которые запечатлели инцидент на видео, эскалатор начал быстрое движение, люди не успевали сходить, началась давка. Причины инцидента выясняются.
По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, прибывшей на место происшествия, вызвать обрушение могло поведение болельщиков, которые прыгали на эскалаторе.
Одновременно с инцидентом рядом со стадионом произошли сразу несколько драк между фанатами, в одной из которых россиянин получил ножевое ранение.