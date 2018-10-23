42-летний палестинец застрелен израильскими военными. Они утверждают, что открыли огонь после того, как мужчина напал с ножом на одного из их товарищей, ударил его и ранил. Ведутся поиски предполагаемых сообщников нападавшего.
Нападение в Хевроне
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Нападение в Хевроне
Инцидент произошёл у священной для иудеев и мусульман Пещеры патриархов в Хевроне. В этом крупнейшем городе Западного берега реки Иордан несколько сотен еврейских поселенцев живут в особо укреплённых кварталах среди десятков тысяч палестинцев. В последнее время напряжённость в Хевроне возросла.