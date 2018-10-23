Эбола: новая надежда

В клинике города Бени в Демократической Республике Конго новый пациент - тринадцатилетняя девочка, у которой обнаружен вирус Эбола. Без своевременной медпомощи, исход в таких случаях почти всегда летальный.

В семье Жанин от страшного заболевания скончались уже 7 человек. Ее сестрам и ей самой также необходимо лечение.

"Когда от вируса скончалась мама, мы решили, что ее отравили. Об Эболе мы не знали", - говорит пациентка Жанин Мбука.

Вирус передается при прямом контакте с кровью и выделениями инфицированного человека.

Так называемый "куб" позволяет сократить риск заражения медперсонала и ускорить лечение.

"Раньше нам приходилось тратить по 15 минут только для того, чтобы надеть защитное снаряжение. Теперь помощь оказывается в течение двух минут", - говорит доктор Уммани Руафи.

Еще пару лет назад лекарства от лихорадки Эбола не существовало. В этом году врачи тестируют новые препараты.

"С одной стороны, это довольно волнительный процесс, ведь ранее эти препараты вводили только ограниченному числу больных. С другой стороны, мы полны надежд: впервые в наших руках есть конкретное средство, способное победить вирус", - говорит координатор ВОЗ Уильям Фишер.

В распоряжении медиков и новая вакцина. Она пока не одобрена всеми организациями сферы глобального здравоохранения. Но на введение экспериментальной вакцины уже согласились более 15 тысяч человек. Цель - не дать вирусу распространиться за пределы региона и перекинуться на другие страны. А такая угроза существует. Еще и потому, что в этой части Конго идут активные боевые действия. За влияние в регионе борются около ста вооруженных формирований. В соседних районах уже отмечаются многочисленные случаи заболевания.

"Меньше чем в километре отсюда проходят ожесточенные бои между вооруженными формированиями и правительственными силами. Для медработников туда путь закрыт", - говорит Йорген Самсо, Euronews.

На город Бени совершено очередное нападение. Погибли 15 гражданских лиц, десятки детей похищены. Из-за нестабильной ситуации вакцинация здесь приостановлена. Многие районы вокруг Бени по-прежнему недоступны и опасны для врачей. Обучение местных медработников - важная задача в деле борьбы с вирусом.

"Местные врачи и есть наша первая линия обороны. Больные обращаются за помощью в первую очередь к ним. Если медсестры не будут знать о мерах предосторожности, они сами могут заразиться вирусом", - отмечает доктор Рафаэль Окум из Международного комитета спасения.

В центре лечения эболы в Бени радость: Жанин получила результаты своего анализа крови. Вирус побежден. Она боролась со смертью три недели, а теперь может вернуться домой.

"Я расскажу всем, как ужасна эта болезнь и что необходимо обращаться сюда за помощью", - говорит пациентка Жанин Мбука.

Сестры Жанин остаются в больнице. Но она обещает навещать их каждый день, пока и они не вылечатся.

"Выздоровление Жанин дает многим надежду. Но врачи фиксируют новые случаи заболевания. И к чему приведет эта новая вспышка вируса Эбола, пока не ясно," - передает Йорген Самсо из Конго, Euronews.