Сокровища кино в Лионе

Актриса и общественная активистка Джейн Фонда была удостоена престижного приза Люмьер на одноименном кинофестивале во французском Лионе. Известная своей позицией против войны во Вьетнаме, Фонда исполнила песню, которую пели солдаты, покидающие армию.

Фестиваль Люмьер всегда рад гостям-знаменитостям, но все же в первую очередь - это форум для публики. Именно ей отведено главное место на неделе мастер-классов и показов в Лионе, ставшем колыбелью кино. Один из гостей фестиваля - внук легендарного Чарли Чаплина.

Джеймс Тьерре, внук Чарли Чаплина: "Для меня самое большое удовольствие - вернуться к источнику, к истокам кино. Это важно сегодня, когда все движется так быстро, все происходит слишком быстро, - надо просто остановиться и изучить уроки прошлого".

Тахар Рахим, актер: "Это также фестиваль зрителей, ведь когда мы идем смотреть фильм, мы находимся вместе с публикой. И это возвращает меня в прошлое, когда я был молод и мечтал стать актером".

Среди почетных гостей фестиваля был испанский актер Хавьер Бардем. Он дал мастер-класс и представил пять фильмов.

Javier Bardem and Thierry Fremaux attending a MasterClass at Comedie Odeon during 10th Lumiere Festival in Lyon, France on October 15, 2018. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias pic.twitter.com/OVzztb9Y8X — APS-Medias (@APSMedias) 16 octobre 2018

Одна из проблем, волнующих актера в последнее время, - судьбы иммигрантов. В 2012 году его документальная картина "Сыновья облаков" рассказала о тяжелом положении беженцев в Западной Сахаре. Это тронуло его до глубины души.

Lumière Film Festival: Javier Bardem shines https://t.co/DqgOE5ADbZpic.twitter.com/rC6QcHcrkP — Márcio M. Silva (@marciojmsilva) 18 octobre 2018

Хавьер Бардем: "Европа должна прекратить проклинать и критиковать эти экстраординарные неправительственные организации, такие как Open Arms и "Аквариус". Они спасают жизни, а спасение жизни, это не преступление, спасение жизней - это право человека. И они дают это право на жизнь тем мигрантам, которые тонут в море".

В 70-х годах актриса Джейн Фонда вместе с канадским актером Дональдом Сазерлендом и группой поддержки в ходе антивоенного тура посетили города, неподалеку от которых находились американские военные базы. Об этом рассказывается в документальном фильме "FTA". Творческой группой было поставлено шоу под названием "F.T.A." - "F ** k Army", главная цель которого заключалась в том, чтобы убедить солдат изменить свою позицию и взгляды на войну во Вьетнаме.

Тьерри Фремо, генеральный директор фестиваля Люмьер: "Это не политический фестиваль, политические - фильмы. Многие люди не знали, что Джейн Фонда в 70-х годах активно выступала против войны, ее прослушивало ФБР, задерживала полиция и она использовала свой звездный статус для поддержки пацифистских движений".

Около 200 фильмов были показаны в Лионе в рамках этого крупнейшего в мире фестиваля классического кино.

Тьерри Фремо: "Есть целый океан фильмов, программа бесконечна, потому что история кино полна сокровищ".