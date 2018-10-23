«Кабинет ужасов»

Дональд Трамп в ушанке и вся его команда в «Кабинете ужасов»: в Лос-Анджелесе открылась выставка Робби Конала. Поклонники называют 74-летнего художника «дедушкой американского политического плаката».

В этот раз он взялся за кабинет Трампа. Накануне промежуточных выборов копии работ развешивают на улицах. Для автора это ещё более важно, чем сама выставка: