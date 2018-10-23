Дональд Трамп в ушанке и вся его команда в «Кабинете ужасов»: в Лос-Анджелесе открылась выставка Робби Конала. Поклонники называют 74-летнего художника «дедушкой американского политического плаката».
«Кабинет ужасов»
«Кабинет ужасов»
В этот раз он взялся за кабинет Трампа. Накануне промежуточных выборов копии работ развешивают на улицах. Для автора это ещё более важно, чем сама выставка:
«Эти работы нужно размещать в самых неожиданных местах, чтобы они заставляли людей, спешащих на работу или по делам, задуматься о политиках, которые, как я считаю, злоупотребляют властью и нашим доверием», — рассказывает Конал.
«Работы Робби отражают всё то зло, которое прячется за очень-очень тонкими масками, которые носят эти люди», — считает одна из посетительниц.
Конал известен своими рисунками Билла Клинтона, Джорджа Буша и многих других политических деятелей — и американских, и зарубежных, вплоть до Махатмы Ганди и Далай-Ламы.
Нынешняя выставка должна в конце года переехать из Лос-Анджелеса в Вашингтон — поближе к героям.