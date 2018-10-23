После Венгрии и Польши настала очередь Румынии выслушать обвиненения в нарушении общих норм Евросоюза. Венецианская комиссия за демократию через право (при Совете Европы) заявила, что проводимая Бухарестом правовая реформа значительно ослабит эффективность судебной власти в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Румынию критикуют за правовую реформу
Румынию критикуют за правовую реформу
«Злоупотребление служебным положением теперь наказывается в Румынии только в том случае, если вы занимаетесь им для получения денег для себя или членов вашей семьи, но не ради обогащения ваших друзей, - пояснил исполнительный секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт. - Поэтому, если от ваших действий получает выгоду ваша жена, вас накажут, и если это ваша любовница, то не накажут».
Президент Румынии изложил в Страсбурге свое видение будущего Европы. Многие евродепутаты подвергли сомнению приверженность этой страны фундаментальным принципам. Лидер либералов призвал возродить дух освободительной румынской революции к майским выборам в Европарламент:
«В 2019 году развернётся борьба за либеральную демократию, против попыток некоторых стран, к сожалению, в основном, восточноевропейских, идти путём нелиберальной автократии, - сказал Ги Верхофстадт. - Как в 1989 году, Румыния должна внести важный вклад в победу в этой борьбе в 2019-м».
Румынии может грозить лишение права голоса в Совете ЕС, урезание ассигнований из общего бюджета. Но вместо этого Президент Еврокомиссии посулил румынам большую свободу передвижения:
«Я хотел бы видеть Румынию в Шенгене до конца этого мандата Еврокомиссии, - написал Жан-Клод Юнкер в твиттере. - Чтобы это произошло, я призываю к национальному консенсусу в Румынии о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией ».
Брюссель особенно заинтересован в сохранении добрых отношений с Бухарестом потому, что в январе следующего года Румыния займёт по ротации пост страны-председателя ЕС.
Венгрия высмеивает своих критиков
Финансист Джордж Сорос, евродепутаты Ги Верховстадт и Джудит Саргентини критикуют правительство Венгрии, которое в ответ высмеивает их. Беседуя с корреспондентом Евроньюс, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в шутку пожелел оказаться в этом "черном списке" за то, что возбудил дисциплинарную процедуру против Будапешта. Но это вряд ли возможно, поскольку премьер Виктор Орбан — его однопартиец.
Банк ИНГ назвали грязным
Около тридцати защитников окружающей среды устроили демонстрацию у здания банка ИНГ в Брюсселе. Они называют "токсичными" инвестиции в добычу пальмового масла, которая, по их мнению, способствует вырубке лесов. Житель Сьерра-Леоне сказал Евроньюс, что деньги ING позволяют плантаторам отбирать у местного населения его земели, а это нарушение прав человека.
Чествуют обличителей коррупции
В страсбургском здании Европарламента установлен портрет Дафны Каруаны Галиции, которая занималась на Мальте журналистскими расследованиями и была убита. Она, а также Ана Гарридо Рамос, разоблачившая массу злоупотреблений в мэрии испанского города Боадилья, удостоены престижной антикоррупционной награды международной организации Transparency International. Церемония присуждения состоялась в Копенгагене.