Румынию критикуют за правовую реформу

После Венгрии и Польши настала очередь Румынии выслушать обвиненения в нарушении общих норм Евросоюза. Венецианская комиссия за демократию через право (при Совете Европы) заявила, что проводимая Бухарестом правовая реформа значительно ослабит эффективность судебной власти в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

«Злоупотребление служебным положением теперь наказывается в Румынии только в том случае, если вы занимаетесь им для получения денег для себя или членов вашей семьи, но не ради обогащения ваших друзей, - пояснил исполнительный секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт. - Поэтому, если от ваших действий получает выгоду ваша жена, вас накажут, и если это ваша любовница, то не накажут».