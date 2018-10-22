Выход США из ДРМСД: Россия готова ответить

США намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписи под которым 21 год назад поставили Михаил Горбачев и Рональд Рейган. По словам нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, это решение было принято, поскольку, как считают в Вашингтоне, Москва не выполняет прописанные в документе условия:

"Россия нарушила договор. Она не соблюдала его условия на протяжении многих лет. Я не знаю, почему президент Обама не начал диалог или не вышел из договора. Мы не позволим России нарушать ядерные договоренности и производить оружие. И нам это тоже не позволено".

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности вступил в силу в июне 1988, а подписан он был полугодом ранее. Согласно условиям документа, США и СССР обязывались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. К 1991 году ракеты были ликвидированы.

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?" – так прокомментировал решение Белого дома Михаил Горбачев. "Я думаю, что самое сейчас исчерпывающее... Я полностью разделяю мнение, высказанное на эту тему президентом Путиным", - добавил бывший генсек ЦК КПСС.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что договор нарушают Соединенные Штаты. По словам главы государства, США применяют ракеты-мишени для тестирования систем противоракетной обороны, которые по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности:

"Речь идет о событиях, касающихся Европы, речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается. Причем речь идет о нарушении со стороны Соединенных Штатов положений договора о ликвидации ракет средней меньшей давности 1988 года, к сожалению".

Москва заявила, что готова принять ответные меры, если Вашингтон продолжит выходить из международных соглашений. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что это могут быть в том числе меры военно-технического характера.