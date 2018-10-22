Тайвань: видеозапись крушения

Момент схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване был заснят камерой видеонаблюдения. Специалисты отмечают, что скорость состава была слишком высокой, отчего он мог не вписаться в поворот. Все восемь вагонов сошли с путей, три из них перевернулись.