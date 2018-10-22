"Стэн и Олли" - это биографическая драма о легендарном дуэте комиков Стэна Лорела и Оливера Харди. Невероятный успех, творческий кризис, личные отношения - режиссер Джон С. Бейрд решил рассказать зрителю о судьбе голливудских звезд первой половины ХХ века, на чьем счету более 200 кинолент. В главных ролях - Стив Куган и Джон К. Райлли.
"Стэн и Олли": мировая премьера
"Стэн и Олли": мировая премьера
Мировая премьера фильма состоялась в Лондоне: картина закрывала Лондонский кинофестиваль.
"Я просто сидел и пересматривал снова и снова их фильмы. Это было удивительно. Ведь я смотрел их картины еще в детстве", - говорит актер Стив Куган.
"Когда со Стивом и Джоном поработали гримеры, и они впервые надели костюмы, я даже на них не взглянул. Я понял, что сделал правильный выбор, увидев реакцию всей нашей команды - у многих просто челюсти отвалились: таково было сходство. Тогда-то я и понял, что фильм может действительно получиться", - рассказывает режиссер.
Фильм выйдет на европейские экраны до конца этого года.