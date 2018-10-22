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"Стэн и Олли": мировая премьера

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"Стэн и Олли": мировая премьера

"Стэн и Олли": мировая премьера
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"Стэн и Олли" - это биографическая драма о легендарном дуэте комиков Стэна Лорела и Оливера Харди. Невероятный успех, творческий кризис, личные отношения - режиссер Джон С. Бейрд решил рассказать зрителю о судьбе голливудских звезд первой половины ХХ века, на чьем счету более 200 кинолент. В главных ролях - Стив Куган и Джон К. Райлли.

Мировая премьера фильма состоялась в Лондоне: картина закрывала Лондонский кинофестиваль.

"Я просто сидел и пересматривал снова и снова их фильмы. Это было удивительно. Ведь я смотрел их картины еще в детстве", - говорит актер Стив Куган.

"Когда со Стивом и Джоном поработали гримеры, и они впервые надели костюмы, я даже на них не взглянул. Я понял, что сделал правильный выбор, увидев реакцию всей нашей команды - у многих просто челюсти отвалились: таково было сходство. Тогда-то я и понял, что фильм может действительно получиться", - рассказывает режиссер.

Фильм выйдет на европейские экраны до конца этого года.

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