"Стэн и Олли": мировая премьера

"Стэн и Олли" - это биографическая драма о легендарном дуэте комиков Стэна Лорела и Оливера Харди. Невероятный успех, творческий кризис, личные отношения - режиссер Джон С. Бейрд решил рассказать зрителю о судьбе голливудских звезд первой половины ХХ века, на чьем счету более 200 кинолент. В главных ролях - Стив Куган и Джон К. Райлли.