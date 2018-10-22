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Под Архангельском накрыли плавучую плантацию конопли

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Под Архангельском накрыли плавучую плантацию конопли

Под Архангельском накрыли плавучую плантацию конопли
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Плавучую плантацию наркосодержащих растений взял на абордаж спецназ в Архангельской области.

МВД России сообщает о возбуждении уголовного дела по данному факту, а троим ранее судимым жителям области предъявлены обвинения по статье незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

Плантацию конопли участники группы разместили на дебаркадере, пришвартованном у берега реки Кузнечиха.

В результате спецоперации обнаружено и изъято более 230 кустов растений, содержащих наркотическое вещество, а также приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование", - говорится в сообщении на сайте министерства.

За культивирование растений, содержащих наркотическое вещество, в составе организованной преступной группы, задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.