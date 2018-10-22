Праздник кинематографа в Лионе. Город, считающийся местом рождения этого вида искусства, за прошедшую неделю посетили более 5 тысяч любителей кино. Немало, учитывая, что его население составляет всего полмиллиона жителей. В Лионе в 10-й раз прошел фестиваль имени братьев Люмьер. Об особенности данного события говорят как преданная публика, так и профессионалы.

"На этом фестивале нет борьбы за премии - только любовь к кино. И это очень здорово. Браво, Лион", - говорит актриса Джейн Фонда.

"Хоть и здесь присутствует красная ковровая дорожка, на этот фестиваль приезжают не для того, чтобы на ней покрасоваться, а для того, чтобы насладиться кино. Но кино не современным - шедеврами прошлого, а также новой интерпретацией легендарных лент. Организаторы не преследуют коммерческих целей, это скорее выставка: кураторы с особой тщательностью подобрали участвующие в программе картины", - говорит Бэлль Донати, корреспондент Euronews.

"Мы рассказываем не о "старом кино", а о "классике". Точно так же, в книжном магазине, можно купить и только что вышедший роман знаменитого писателя, и классику. Публика оценила нашу программу по достоинству", - говорит гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.

Здесь не только преклоняются перед кино прошлого, но и отдают должное тем, кто оказал на него исключительное влияние. В этом году голливудская дива Джейн Фонда получила награду за вклад в развитие кинематографа.

Обладательница двух премий "Оскар", Джейн Фонда известна и благодаря своей активной гражданской позиции. В 1970-х года она активно выступала против войны во Вьетнаме. Во время церемонии вручения награды Фонда говорила о политике, сексизме и Дональде Трампе.

В Лионе знаменитые актеры не раз высказывали свое мнение о проблемах современности. В частности - о миграционном кризисе.

"Европе пора прекратить обвинять во всех грехах неправительственные организации, которые спасают жизни", - считает актер Хавьер Бардем.

Много говорили и о пути, пройденном кинематографом с его первых шагов в Лионе более сотни лет назад.

"Важно не только то, что можно увидеть на экране сегодня. Перед нашими глазами - целая история. Столько лент было отреставрировано и представлено здесь зрителю в прекрасном качестве.", говорит актер Ламбер Вильсон.

Фестиваль закрылся показом киноленты "Гроздья гнева" с отцом Джейн Фонда - Генри - в главной роли. Снятая в 1940 году по одноимённому роману Джона Стейнбека картина рассказывает историю бедной семьи фермеров во времена Великой депрессии и напоминант сегодняшнему зрителю, что зачастую кино - это не только творческий, но и политический акт.