«Свободные» свиньи не стесняются

Что хорошо для поросят — плохо для климата. К такому выводу пришли в Дании. Там во многих хозяйствах, в отличие от стандартных свинарников, хрюшки гуляют на воле, в их кормах и лекарствах — минимально возможное число химических добавок и антибиотиков.

Но выяснилось, что «свободные» свиньи производят гораздо больше вредных для атмосферы выбросов. Вопрос именно в лекарствах: чем меньше антибиотиков в свинью входит, тем больше метана из неё выходит.

Фермеры не согласны с оценочностью таких выводов:

«Что такое климат? Это же не только CO2? Мне кажется, необоснованно сводить все климатические вопросы к этим выбросам. Очень печально, что мы относимся к производству продуктов как к фабрике. Мы имеем дело с живыми существами, и им нужно давать свободу», — считает свиновод Аллан Томсен.

Так или иначе, датские исследователи считают, что за 90% выбросов парниковых газовых всего сельского хозяйства страны «отвечают» свиньи и коровы. Вернее, не столько сами животные, сколько хранение их навоза, который потом используется как удобрение.