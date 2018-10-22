Кино - надежда европейцев

Это одно из самых крупных событий в мире кино - Классический фестиваль имени братьев Люмьер в Лионе. В этом году Франция отмечала десятилетие форума и встречала звездных гостей со всего мира. Лион - это то место, где все начиналось, - именно здесь изобретали кино братья Люмьер, чтобы навсегда завоевать сердца людей со всей планеты.

Сегодня европейские фильмы сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны США и вынуждены бороться с крупными цифровыми игроками на рынке. Хотя эта битва далеко не проиграна. По крайней мере, так считает еврокомиссар по цифровой экономике и общественным вопросам Мария Габриэль, с которой мы встретились на специальной выставке, посвященной Чарли Чаплину, проходившей в рамках фестиваля.

Изабель Кумар, Euronews: "Фестиваль Люмьер знаменит в первую очередь классическими фильмами, но создается впечатление, что европейское кино на мировой арене все больше оказывается в тени..."

Еврокомиссар по цифровой экономике и общественным вопросам Мария Габриэль: "Это не так. Цифры показывают, что за последние два года количество полнометражных фильмов увеличилось на 45%, что наши фильмы преуспевают, что они все чаще доходят до зрителей. Это также подчеркивает то, что в условиях происходящей невероятной трансформации, хороший вкус распространяется. И этот контекст также привносит много изменений в цифровой мир".

Euronews: "Вы приехали сюда, чтобы запустить европейский кинорепертуар. Это вызвало много шума, почему?"

Мария Габриэль: "Это даст нашим кинопроизводителям возможность стать более известными в Европе. Пока это проблематично. Но мы должны сделать так, чтобы наши европейские фильмы распространялись по всей нашей европейской территории, чтобы не было такого, когда фильмы показывают лишь в 3 или 4 государствах-членах".

Euronews: "Но кино для вас - это не просто коммерческий вопрос, это вопрос общих ценностей. Какую роль кино может играть в Европе, которая кажется все более и более разделенной?"

Мария Габриэль: "Сегодня, благодаря кинематографу, мы можем получить ресурс для мобилизации того, что мы ценим - разнообразие, культура, умение понимать других, ценить их работу, работу авторов. Эти ценности и делают нас европейцами".

Euronews: "Вы - ярая защитница женского равноправия, но за время проведения Фестиваля Люмьер только два из десяти призов были присуждены женщинам".

Мария Габриэль: "В последние годы происходит чередование. В 2016 году это была женщина, в 2017 году - мужчина, сегодня опять - женщина. Это хорошая тенденция, я бы хотела, чтобы она продолжалась. Конечно, мне хотелось бы, чтобы всегда главными оставались качество, заслуги, опыт. Но все-таки, нужно отметить, что сегодня мы уже живем в таком мире, который раскрывает все больше невероятных талантов, которых среди женщин ничуть не меньше, чем среди мужчин".