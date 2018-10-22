В Турции утонули мигранты

У берегов Турции в Эгейском море затонула лодка с нелегальными мигрантами. Недалеко от Бодрума береговой охране удалось спасти 20 человек. Двое из них впоследствии скончались в больнице. По словам выживших, всего добраться по морю до греческого острова Кос пытались 30 человек, но переполненная лодка пошла ко дну. Местные жители услышали крики и призывы о помощи и сообщили об аварии береговой охране. Многие из них сами присоединились к спасательной операции