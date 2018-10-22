У берегов Турции в Эгейском море затонула лодка с нелегальными мигрантами. Недалеко от Бодрума береговой охране удалось спасти 20 человек. Двое из них впоследствии скончались в больнице. По словам выживших, всего добраться по морю до греческого острова Кос пытались 30 человек, но переполненная лодка пошла ко дну. Местные жители услышали крики и призывы о помощи и сообщили об аварии береговой охране. Многие из них сами присоединились к спасательной операции
В Турции утонули мигранты
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В Турции утонули мигранты
"Сначала мы подумали, что произошла драка. А потом увидели мигрантов. Двух женщин, двоих детей и мужчину. Мы спасли их. В лодке было слишком много народу - по их словам, тридцать человек", - говорит местный житель.
Пока данных о национальности мигрантов не известно. Нелегалы зачастую используют Турцию как транзитную территорию на пути к странам Евросоюза. По некоторым данным, в 2018 году из Турции в ЕС прибыло уже на 43 % больше мигрантов, чем годом ранее. Всего - более 38 тысяч человек.