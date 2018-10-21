Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ

Президент США Дональд Трамп заявило намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он утверждает, что Россия нарушает данное соглашение. Он также подверг критике предыдущего президента Барака Обаму, который, по его мнению, должен был разорвать договор.

МИД РФ заявляет, что США методом шантажа пытаются добиться от России уступок в сфере стратегической стабильности. Ведомство рассчитывает, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон входе визита в Москву объяснит планы Вашингтона.

Политолог Дмитрий Орешкин говорит: "Мы понемногу сползаем в ситуацию холодной войны, как это было на закате СССР, с примерно такими же последствиями, только сейчас может быть все хуже, потому что Путин принадлежит к поколению, у которого за спиной не было войны. Эти люди не так боятся войны так, как боялись люди эпохи Брежнева. Им кажется, что если Запад как следует пугнуть, то он испугается".

Ракетный договор, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачев и Рональдом Рейганом, считается одним из ключевых соглашений эпохи Холодной войны.

Между тем МИД Германии заявил, что документ имеет важнейшее значение для Европы и США должны подумать о возможных последствиях.