Пожар во Владикавказе потушен

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе удалось потушить. Огонь вспыхнул здесь в ночь на воскресенье, площадь пожара оценивалась в 4,5 тысячи м². При тушении один пожарный погиб, ещё двое пострадали. Несмотря на сообщения о том, что местные жители жаловались на удушье из-за дыма, эвакуация из расположенных поблизости жилых домов не проводилась, поскольку, по данным местного управления Роспотребнадзора, допустимые концентрации опасных веществ в воздухе превышены не были. «Электроцинк» – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии. Расследованием причин происшествия займётся специально созданная комиссия.