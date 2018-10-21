Убийцы Хашогджи действовали самостоятельно?

Лица, совершившие убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, вышли за рамки своих полномочий и действовали самостоятельно. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Он заверил, что ни наследный принц Мухаммед бин Салман , ни спецслужбы королевства ничего не знали об операции и что все причастные к преступлению понесут заслуженное наказание.

"Эти люди вышли за рамки своих полномочий. Очевидно, что это ужасная ошибка. И что еще хуже, они попытались скрыть следы преступления. Это абсолютно неприемлемо. Но к сожалению, это произошло и мы сделаем все возможное, чтобы раскрыть все обстоятельства", - заявил аль-Джубейр.

Убийство оппозиционного журналиста на территории саудовской дипмиссии в Турции вызвало широкий резонанс и однозначное осуждение на Западе, однако позиция Белого дома оказалась более противоречивой. Президент Дональд Трамп осудил убийство, но одновременно заявил, что Саудовская Аравия по-прежнему остается "добрым союзником США".

Такая позиция вызвала критику не только со стороны американских демократов, но даже со стороны однопартийцев Трампа. Так, влиятельный сенатор Рэнд Пол заявил следующее: "Я думаю, что мы должны приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии до тех пор пока точно не поймем: действительно ли саудиты хотят быть нашими союзниками".

2 октября Джамаль Хашогджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Изначально Эр-Рияд заверял, что журналист беспрепятственно покинул здание дипмиссии. Однако власти Турции обнародовали свидетельства, что журналист был убит в стенах генконсульства сотрудниками саудовских спецслужб. При этом тело Хашогджи до сих не найдено.