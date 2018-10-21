В Германии не хватает детских яслей

В Германии серьёзно не хватает мест в детских яслях. По данным Немецкого института экономических исследований, более 270 000 детей младше трёх лет не имеют возможности попасть в соответствующие дошкольные структуры. Проблема сохраняется несмотря на принимаемые меры и финансирование – по сравнению с прошлым годом фиксируется лишь незначительное улучшение ситуации. Среди причин такого положения дел в исследовании называют рост рождаемости, приток мигрантов, а также увеличение числа родителей, стремящихся отдать своих детей в ясли. Проблема привлекла внимание политиков. На прошлой неделе в Бундестаге обсуждали проект закона, по которому предполагается выделить крупные средства на развитие в стране дошкольных учреждений.