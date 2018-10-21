Марихуана как политическая программа. Кандидат на предстоящих в Грузии президентских выборах и лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе решил привлечь избирателей необычным способом, а именно - раздав несколько сигарет с марихуаной во время "Фестиваля легализации конопли" в Тбилиси.
Грузия: выборы и марихуана
Грузия: выборы и марихуана
Сразу после этого политик вместе с несколькими сторонниками был задержан полицией. Правда, через несколько часов Джапаридзе был отпущен.
Вот, что он заявил журналистам: "Я называю это актом общественного неповиновения. Согласно властям и полиции, я совершил преступление, раздав несколько сигарет с марихуаной. Однако я считаю, что имею право так делать".
Летом этого года в Грузии вступил в силу закон, разрешающий употребление марихуаны. Однако ее хранение и распространение по-прежнему запрещены. В этой связи Джапаридзе, а также его сторонники выступают за полную и безоговорочную легализацию каннабиса в стране.
Президентские выборы в Грузии состоятся ровно через неделю 28 октября. По данным опросов, Зураб Джапаридзе находится в числе аутсайдеров, его рейтинг колеблется ниже отметки в 5%.