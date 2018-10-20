В версию Эр-Рияда не поверили

Больше вопросов, чем ответов: версия Эр-Рияда, что известный саудовский журналист Джамаль Хашогджи скончался в результате потасовки, не убедили мировое сообщество. Особенно в свете собранных Турцией свидетельств того, что инцидент произошедший в саудовском консульстве в Стамбуле, был спланированным и хладнокровным убийством.

"Турция не потерпит подобных бесчеловечных и ужасающих действий. Мы не будем покрывать это преступление. Оно произошло на территории дипломатической миссии Саудовской Аравии, но все же в Стамбуле", - заявляют в правящей партии Турции.

В этой связи турецкие власти начали собственное расследование, в частности, чтобы установить куда было спрятано тело Хашогджи.

Журналист и политический обозреватель Джамаль Хашогджи был известен своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и правящего дома королевства. На родине ему запретили заниматься журналистикой, в результате он покинул Саудовскую Аравию в 2017 году.

В ЕС хотят докопаться до правды

Тем временем власти Франции и Германии потребовали приложить все усилия, чтобы пролить свет на случившееся. В Берлине четко дали понять, что считают предоставленные Саудовской Аравией разъяснения недостаточными.

"Сегодня у нас до сих пор нет ясного понимания, что же все-таки произошло. Конечно, мы хотим знать правду", - заявила Ангела Меркель.

Германия может приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии, пока идет расследование, заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас. "На мой взгляд, пока идет это расследование, пока мы не знаем, что произошло, нет и оснований принимать положительные решения по экспорту вооружений в Саудовскую Аравию", - отметил министр.

Маас также поддержал решение ряда политиков и представителей деловых кругов отказаться от участия в инвестиционной конференции в Эр-Рияде, которая запланирована на следующей неделе.

Справка: 2 октября Джамаль Хашогджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

Изначально Эр-Рияд заверял, что журналист беспрепятственно покинул здание дипмиссии. Однако после обнародования властями Турции опровергающих материалов, Саудовская Аравия сообщила, что Хашогджи "погиб в результате драки" с неназванными сотрудниками генконсульства.

Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири. По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства.