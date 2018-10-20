Джейн Фонда получила награду во Франции

Все еще теплое, но уже осеннее солнце, встречало во французском Лионе гостей кинофестиваля имени братьев Люмьер. Ежегодно на форум, стоящий особняком в мире кино, охотно приезжают звезды первой величины.

Ламбер Вильсон, актер: "Для зрительской аудитории это прекрасное образовательное мероприятие. Люди могут понять, как делается кино".

"Какое счастье!" - восклицает актриса Росси де Пальма.

Но ярче всех на этот раз блистала голливудская дива Джейн Фонда, получившая из рук гендиректора фестиваля Тьерри Фремо, награду за вклад в развитие кинематографа.

"Я очень тронута тем, что меня отметили сегодня. Спасибо большое", - сказала Фонда на французском языке.

В эти выходные дни в Лионе в рамках фестиваля будут показаны фильмы с участием знаменитой американской актрисы. Зрители смогут увидеть "Хищников", картину снятую французским режиссером Рене Клеманом, вышедшею на экраны в 1964 году, и фантастическую ленту итальянских и французских кинематографистов "Барбарелла" 1968 года, также с Фондой в главной роли.

Помимо блестящего актерского таланта Джейн Фонды организаторы фестиваля отмечают и вовлеченность актрисы на протяжение многих десятилетий в общественно-политическую жизнь. Поездка Фонды в Северный Вьетнам в 1972 году, в разгар войны, вызвала настоящую бурю в американской прессе. Свой второй Оскар Фонда получила за роль в фильме "Возвращение домой" (1978), где отразились ее впечатления от пережитого во время войны во Вьетнаме.

Бэлль Донати, euronews: "В свои восемьдесят лет Джейн Фонда может оглянуться на свои карьерные достижения, будь то актерское поприще, или общественно-политическая деятельность... Не стоит забывать и о том, что Фонда совершила революцию в фитнесе. Но несмотря на огромный список заслуг, стоит отметить, что карьера Фонды все еще далека от завершения".