Что о "брексите" думают в других странах?

Несмотря на то, что две страны еще в XIV веке договорились о взаимной поддержке, заключив самый длительный дипломатический альянс в истории, в вопросе "брексита" Португалия и португальцы стоят на стороне ЕС.

Политики стараются убедить португальских иммигрантов, живущих в Великобритании, что после выхода из союза, их не лишат государственных пособий и прав.

Португалия также разрабатывает программу, предлагающую компаниям, находящимся в Соединенном Королевстве и желающим продолжать работу в ЕС, перевезти свой бизнес в Португалию.

Больнее всего "брексит" ударит по немецкой экономике

Выход Великобритании из Евросоюза окажет самое большое влияние на немецкую экономику из-за тесного сотрудничества, считает Комитет регионов ЕС.

Из 50 европейских регионов, которые пострадают больше всего, 41 находятся в Германии. Сложнее всего придется Гамбургу, Берлину, Дюссельдорфу, Рурской области, Кельну и Дармштадту.

Венгрию больше волнуют собственные отношения с ЕС

Венгров не очень заботит "брексит", поскольку страна больше переживает за собственные отношения с Евросоюзом.

На данный момент 300 тысячам граждан Венгрии, проживающим на территории королевства разрешено остаться.

Премьер-министр Виктор Орбан недавно предупреждал о надвигающемся экономическом кризисе, но уточнил, что он скорее будет связан с торговой войной Евросоюза с США, а не с "брекситом".

"Брексит" - хорошая новость для французского финансового сектора

Французский финансовый сектор выигрывает от того, что Европейская служба банковского надзора переедет из Лондона в Париж.

На данный момент приоритетная задача Франции - достичь соглашения по выходу Великобритании из ЕС и сохранить союз между 27 участниками союза.

В дебатах Париж придерживается жесткой позиции, полагаясь на харизму главного переговорщика со стороны Евросоюза француза Мишеля Барнье.

Греческие СМИ почти не освещают "брексит"

СМИ в Греции почти не говорят о выходе Великобритании из ЕС и жителей Греции это не очень заботит, но некоторые эксперты предупреждают, что экономика страны, которая недавно оправилась после восьмилетнего кризиса, может пострадать от решения Соединенного Королевства.

"Брексит" негативно скажется на греческом экспорте продуктов и медикаментов, но туристическую отрасль он практически не затронет.

Турцию больше всего беспокоит бюджет ЕС

Турция пристально следит за процессом выхода Великобритании из ЕС, особенно в том, что касается бюджета ЕС.

"Брексит" будет стоить Евросоюзу нескольких миллиардов евро, а Турция, как страна-кандидат на вступление в ЕС, получает от него финансирование.

После "брексита" ЕС придется пересмотреть бюджет. Из-за нарушений прав человека в Турции и тупиковых двусторонних переговоров, которые начались еще в 2005 году, страна может оказаться в невыгодном положении.