Сербские спортсменки вышли в финал женского Чемпионата мира по волейболу, который проходит в эти дни в Японии. В полуфинальном матче они одержали победу над сборной Нидерландов со счетом 3:1. Лучшей стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 29 очков.
ЧМ по волейболу: сербки в финале
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ЧМ по волейболу: сербки в финале
С самого начала матча инициативой завладели сербки. Блок и защита голландок не успевали за внезапными и быстрыми передачами соперниц. Выпустив нить игры из своих рук и проиграв лишь второй сет, сербки сохранили свое преимущество до финального свистка.
В финале турнира 20 октября сербки сыграют со сборной Италии. Голландки в этот же день проведут матч за третье место против китаянок.