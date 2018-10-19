Испанская Андалусия - родина самых востребованных в мире оливок, отсюда обеспечивается 71% европейского экспорта этого продукта и 22% - мирового. Крупнейший поставщик, Испания, столкнулась с перегруппировкой сил в отрасли после того, как Белый Дом обвинил ее в получении торговых субсидий от ЕС.
Оливки "нон грата"
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Оливки "нон грата"
Которые, как считают в Вашингтоне, нарушают правила справедливой конкуренции. Американский рынок, еще вчера самая крупная площадка для поставок испанских оливок, становится все недоступнее: в США проголосовали за введение в отношении Испании ограничительных тарифов в размере 35%.
Как выживают испанские производители, чем им грозят санкции и кому они собираются продавать свою продукцию? Подробности - в специальном репортаже.