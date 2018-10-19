Два человека погибли в городе Гатчине Ленинградской области РФ в результате взрыва на заводе "Авангард", который производит пиротехнику, кемпинговую мебель и карнизы для штор. Ещё около 10 человек пострадали.
Взрыв на заводе в Гатчине
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Взрыв на заводе в Гатчине
Пятеро раненых были доставлены в Гатчинскую центральную районную больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Взрыв прогремел в пятницу. Здание частично разрушено, на место выехали поднятые по тревоге пожарные и экстренные службы.
Гатчина - административный центр одноимённого муниципального района - находится примерно в 40 километрах к югу от Санкт-Петербурга. Завод металлоизделий, переименованный затем в завод "Анвангард", действует здесь с 1944 года. На нём работают более 700 человек.