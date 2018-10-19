Международный римский кинофестиваль открылся в итальянской столице. На этом форуме под названием "Праздник кино" нет профессионального жюри, и лучший фильм из программы определяется на основе голосования публики и получает приз зрительских симпатий.
Праздник кино в Риме
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Праздник кино в Риме
В пятницу австралийская актриса Кейт Бланшетт представила фантастический фильм со своим участием "Тайна дома с часами" американского режиссера Элая Рота.
Кейт Бланшетт говорит: "Для меня актерская игра — это всегда сопереживание. Я пытаюсь понять жизнь другого человека. Эта картина рассказывает о судьбе трех человек, потерявших родных, которые становятся семьей, чтобы сообща решать проблемы".
Лента "Тайна дома с часами" повествует о сироте, который живет вместе с дядей-колдуном, а Кейт Бланшетт играет роль подруги волшебника.
В основном конкурсе участвуют 38 картин.