Экологи бьют тревогу: самый большой равнинный водопад в Европе - Рейнский - оказался под угрозой высыхания. В сентябре его средний расход воды составил всего чуть больше 200 кубометров в секунду. Метеорологи указывают на аномально жаркую погоду, бизнес подсчитывает убытки.
Рейнский водопад высыхает
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Рейнский водопад высыхает
"Еще на прошлой неделе здесь можно было увидеть небольшой водоем. А теперь тут - сплошная растительность. Таковы последствия прекрасной погоды. По-моему, вид открывается все равно прекрасный - наконец, мы смогли увидеть, что все это время было скрыто под толщей воды. Так, некоторые камни выглядят совсем иначе, нежели я представлял: они острые, а не округлой формы", - говорит бизнесмен Томас Мандли.
Пока туристы спешат насладиться необыкновенными видами знаменитого водопада, швейцарские судоходные компании готовятся к ежегодным финансовым потерям до 250 тысяч франков.