Тело Хашогджи ищут в лесу

Полиция Турции ведёт поиски останков Джамаля Хашогджи в лесу близ Стамбула. Правоохранители прочёсывают лесной массив в районе города Ялова. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, туда направился автомобиль с дипломатическими номерами, покинув саудовское генконсульство, где, предположительно, убили журналиста, сообщают местные СМИ.

Также в пятницу турецкая прокуратура вызвала для дачи свидетельских показаний 15 сотрудников дипучреждения. О результатах допроса Анкара пока умалчивает.

"Конечно, у нас есть определённая информация и доказательства, полученные в ходе следствия. Но мы поделимся всем этим только после того, как сделаем чёткие конкретные выводы. Весь мир, и это очевидно, хочет знать, что случилось с Хашогджи, и как это произошло", - сказал Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что журналиста скорее всего уже нет в живых. Так же считает и Анкара.