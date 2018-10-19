В матче регулярного чемпионата НБА "Майами Хит" обыграл "Вашингтон Уизардс" : 113:112. Точный бросок Келли Олиника менее чем за секунду до конца основного времени принес победу "Майами". Олиник совершил подбор в нападении после промаха Дуэйна Уэйда и забросил из-под кольца. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хит" Джош Ричардсон, набравший 28 очков. 20 баллов у Родни Макгрудера. У "волшебников" 26 очков на счету Джона Уолла, 20 баллов набрал Брэдли Бил.
"Майами Хит" вырвал победу у "Вашингтон Уизардс"
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"Майами Хит" вырвал победу у "Вашингтон Уизардс"