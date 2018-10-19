Предприниматели ЕС растят смену

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Шотландию для знакомства с деятельностью на местах, в Эдинбург, где мы познакомимся с предприятием, научившимся использовать приливы и отливы для производства чистой энергии. Работающие в этой сфере стартапы получают поддержку от Европейской предпринимательской сети (ЕПС).

Гость программы - представительница группы Scottish Enterprise Джейн Уоттерс (группа является проводником Европейской предпринимательской сети на шотландский рынок)

Джейн Уоттерс, Scottish Enterprise: "Для меня сила и авторитет Европейской предпринимательской сети заключается в глубоком понимании, прорастании в местный бизнес, знании деловых кругов, инициатив. Моя роль во многом заключается в работе с заинтересованными сторонами, потенциальными акционерами компаний, которые обращаются за поддержкой к экспертам сети. Например, если к нам обращается малая структура, имеющая технические сложности, мы поможем ей, найдем нужного партнера, решение по своим каналам".

Такая помощь была оказана шотладскому стартапу Nova Innovation; его специализация - турбины, которые работают от энергии приливов и отливов. Сегодня фирма уверенно расширяет присутствие на рынке чистой энергии. Успех, считают ее представители, во многом обусловлен поддержкой партнеров из ЕПС; помогает и хорошее знание путей доступа к европейским фондам. Компания - одна из финалисток конкурса, ежегодно организуемого Европейской предпринимательской сетью.

Саймон Форрест, исполнительный директор Nova: "Наша компания в партнерстве с бельгийской группой продвинула на рынок первую оффшорную платформу с несколькими приливными турбинами. Партнерство привело к взаимному обогащению, обмену идеями и навыками. Бельгийцы помогли нам продвинуть проект, заручиться поддержкой на местах; мы же отвечали за инженерную, техническую реализацию".

Следующий шаг для группы Nova - выход на международный рынок. В этом ей вновь помогают эксперты Европейской предпринимательской сети. По линии этой организации компания устанавливает связи с партнерами, а также осваивает европейские фонды, поддерживающие стартапы. Благодаря дополнительным средствам компания активизировала производство турбин, которые в скором времени отправятся в Канаду.

Джейн Уоттерс, Scottish Enterprise: "В нашей структуре трудятся люди, имеющие большой опыт работы с инвестициями, они выступают своего рода коучами. Их функции дополняют и расширяют гамму услуг, которая предоставляется в структуре Европейской предпринимательской сети. Опираясь на помощь экспертов приходящие к нам малые и средние фирмы могут разработать солидный инвестиционный проект, подготовить необходимую документацию.

Среди компаний, которые успешно получили европейские субсидии, немало тех, которые сначала прошли через школу национальных, региональных фондов поддержки предпринимателей. У таких соискателей больше знаний, больше уверенности в себе, а значит, больше понимания, как возвращать кредит".

Подробнее о ЕПС и подопечном бизнесе:

Подбор партнеров для компаний - одна из главных услуг Европейской предпринимательской сети

Шотландская группа Nova Innovation завоевывает лидирующие позиции на рынке приливных турбин; благодаря работе с экспертами ЕПС компания обзавелась надежными партнерами и получила доступ к фондам ЕС.

Надежный партнер Nova - бельгийская группа ELSA Energy. Их бизнес-тандем позволил включиться в европейскую программу развития "Горизонт 2020" и получить по этой линии финансирование.

ЕПС предоставляет подопечным стартапам не только базу данных потенциальных партнеров, но и юридическое, финансовое консультирование; помогает разработать грамотные проекты по привлечению инвестиций.

Полезные ссылки:

Европейская предпринимательская сеть

Инструменты поддержки малого бизнеса



Группа Nova innovation

Конкурс ЕПС