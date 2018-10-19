Запад и Восток сошлись: в Брюсселе открылся 12-ый саммит "Азия-Европа", в котором принимают участие более 50 делегаций из разных стран. Российскую возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Саммит "Азия-Европа" в Брюсселе
Саммит "Азия-Европа" в Брюсселе
Девиз нынешней встречи - "Европа и Азия: глобальные партнеры в решении мировых проблем", а её главная цель - согласовать позиции по ключевым вопросам международной повестки дня.
"Мы уделяем большое внимание расширению нашего партнерства с Азией, как в области контактов - так и в сфере безопасности. У нас будет возможность подробно обсудить ситуацию - в частности, в КНДР - в свете последних событий на Корейском полуострове, связанных в том числе с президентом Южной Кореи и развитием торговли", - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини..
По красной ковровой дорожке гости проходили в здание "Европа", где их встречали глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Представляя свою страну, вице-премьер Малайзии Ван Азиза Исмаил сказала:
"Мы являемся своеобразным конгломератом Азии и Европы, и я думаю, что мы должны работать вместе, помогая друг другу, развивая свободную и справедливую торговлю, укрепляя экономики друг друга и обогащая друг друга".
У собравшихся в Брюсселе глав государств и правительств несомненно есть разногласия, но "Европа и Азия должны объединиться, поскольку только вместе они смогут ответить на общие вызовы", - заявил, открывая работу форума, Дональд Туск. Он выразил надежду, что по итогам саммита удастся принять совместную декларацию.