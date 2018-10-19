Зачем Каталонии независимость?

В программе "Без купюр" разговор идет начистоту. Ведущий, известный европейский политик Даниэль Кон-Бендит, встретился в Брюсселе с Карлесом Пучдемоном. Бывший глава Женералитета Каталонии вынужден жить за границей после провала референдума о независимости автономии, который испанские власти признали неконституционным.

Пучдемон рассказал, почему мечтает о независимости для Каталонии и как оценивает предложения нового премьер-министра Педро Санчеса возобновить дебаты о статусе автономии.

Даниэль Кон-Бендит, Euronews: "Недавно вы сказали, что независимость Каталонии даст новый шанс Европе. Что вы имеете в виду?"

Карлес Пучдемон, экс-глава Женералитета Каталонии: "Да, путь, по которому идет Каталония в надежде добиться независимости - это новая возможность для Европы.... Успешное использование территорией права на самоопределение, без войн и насилия, с большой поддержкой общества - это, на мой взгляд, прекрасный шанс обозначить европейские ценности. Собственно, это и есть демократия. В англоязычном мире этот процесс еще называют "новой властью граждан", он связан также с развитием технологий. Может быть, именно с Каталонией Европа получит шанс преодолеть неблагополучие, которое переживают многие жители ЕС. А эти умонастроения, как мы знаем, влияют и на политику".

Даниэль Кон-Бендит, Euronews: "Буду с вами честен: я не понимаю, почему Каталонии нужна независимость. Что значит "быть каталонцем?" Чем это отличается от "быть испанцем"?"

Карлес Пучдемон, экс-глава Женералитета Каталонии: "Если мы будем рассматривать движение за независимость Каталонии с точки зрения классического подхода к проблеме национального государства, то, конечно, понимания это не добавит. 40 лет назад, к примеру, в каталонском парламенте не было ни одного депутата, который выступал бы за независимость автономии. В основе сегодняшнего движения - другие причины, в частности, желание полностью использовать наш демократический потенциал, получить механизмы для саморегулирования, больше вкладывать в развитие нашего общества, мира в целом. Испанской конституции, принятой после диктатуры - 40 лет, тем не менее, нам по- прежнему немало предстоит изменить. Сделать это в составе испанского государства очень трудно".