Разоблачение Меркурия

В конце октября два космических зонда работы европейских и японских ученых начнут многолетнюю Одиссею, чтобы выйти наконец на орбиту этой маленькой и очень горячей планеты.

Ученые ждут первых результатов с нетерпением.

Йорн Хельберт, исследователь, BepiColombo: "Благодаря миссии мы наконец получим полную картину о происходящем на Меркурии. Аппарат "Месеснджер" (США) в свое время смог обследовать лишь северную часть планеты, там снимки были очень хорошими. А вот южное полушарие изучено плохо: "Мессенджер" не смог подойти на нужную дистанцию. Эта половинчатость - настоящий кошмар для любопытных ученых: вы вроде начали изучать объект, планету, но вам не хватает данных, вы не знаете, как выглядит южное полушарие, сходно ли оно с северным или нет".

Хауке Хусман, исследователь, BepiColombo: "Для меня загадкой остается история формирования планеты, ее эволюция за миллионы и даже миллиарды лет".

Миссия подготовлена и оснащена силами европейского и японского космических агентств. BepiColombo - это фактически два зонда, которые по достижении орбиты Меркурия будут выполнять поставленные перед ними задачи. По расчетам а специалистов, BepiColombo достигнет пункта назначения в декабре 2025 года.

Йоханесс Бенкхофф, исследователь, BepiColombo: "Меркурий очень быстро вращается вокруг Солнца. Поэтому нашему аппарату придется притормозить, столкнувшись с солнечной гравитацией, а потом вновь набрать скорость, чтобы выйти наконец на орбиту. Там наши зонды активируются и начнут осуществлять наблюдения и замеры".

Так, зонд, построенный Европейским космическим агентством, будет с близкого расстояния сканировать планету, японский орбитальный аппарат отвечает за наблюдения за магнитосферой, он останется на большей дистанции.

​

Всего на борту корабля BepiColombo - 16 инструментов для осуществления самых разнообразных замеров и тестов. В том числе лазерный альтиметр, который позволит буквально отсканировать поверхность Меркурия, его кратеры и долины.

​

Хауке Хусман, исследователь, BepiColombo: "Мы уже сегодня строим трехмерную карту планеты. Лазерное сканирование, другая информация, поступающая с космического зонда. позволят нам точно восстановить топографию этой планеты. Это будет настоящая трехмерная модель Меркурия, очень точная".

​

Одна из задач такого моделирования - найти ключ к разгадке изменения размеров планеты Меркурий. Вопрос сложный и интересный: планета сжимается, с чем связан этот процесс? ученые посчитали, что сегодня радиус планеты на 7 километров меньше по сравнению с эпохой ее формирования..

Йоханесс Бенкхофф, исследователь, BepiColombo: "Планета сжимается, думаю, на ее поверхности мы увидим подтверждения этого процесса. Нам очень хочется понять природу этого явления. Разобраться, является ли такое сжатие типичным для планет вообще или же это особенность Меркурия".

​

Еще одна задача миссии - проанализировать состав поверхности Меркурия. В Берлине ученые уже построили специальную камеру. где возможно нагревать образцы до 450 градусов Цельсия. Это - обычная дневная температур на планете.

​

Йорн Хельберт, исследователь: "Зная, насколько горяча поверхность Меркурия, мы решили создать лабораторию с сопоставимыми температурами. Теперь нам нужно дождаться образцов. Изучение Меркурия именно этим осложняется: у нас нет на руках образцов. С Луны к примеру, у нас образцы есть. Так что пока мы изучаем нашу горячую планету издалека. Ищем материалы. которые близки по составу поверхности Меркурия. Их-то и будем испытывать высокими температурами. Как вы понимаете, сделать это совсем непросто".

​

Предыдущие миссии обнаружили ледяные кристаллы воды на полюсах Меркурия. Также выяснилось что поверхность Меркурия содержит меньше железа и больше минералов, например калия... А еще там немало серы - этого никто не ожидал. Отчеты предыдущих миссий ученые готовятся сравнить с тем, что обнаружат на планете зонды.

Йорн Хельберт, исследователь: "Это наша рабочая модель, она идентична аппарату, который отправится в космос. Те же размеры, материалы. Разница лишь в том, что рабочая модель прозрачна, мы можем видеть, что там внутри. Вот тут, смотрите, стоит сильный отражатель. Мы не хотим, чтобы наши инструменты пострадали от высоких температур при сближении с планетой, мы их защитим от вредного воздействия. Так и родилась идея установки отражателя, его техническое название - дефлектор. Он отражает солнечную энергию, волны тепла, идущие от Меркурия, он пропускает внутрь лишь свет".

​

Ученые надеются, что новая миссия даст ответы на самые интригующие вопросы, касающиеся развития планеты Меркурий. Их особенно интересует его геологическая активность. Что происходит на поверхности и в недрах планеты?

​

Йоханесс Бенкхофф, исследователь, BepiColombo: "Миссия подробнее изучит кратеры, впадины на поверхности Меркурия, продолжив работу, начатую аппаратом "Мессенджер". Мы сравним, как было и как стало, зафиксируем изменения.... Это станет еще одним подтверждением того, что да, на Меркурии идут важные глубинные процессы. Мы приблизимся к их пониманию - фантастический результат".

Йорн Хельберт, исследователь: "Мне так нравится работать над этим проектом, поскольку я знаю - понимание Меркурия приблизит нас к пониманию процессов формирования планет в целом. Меркурий - недостающее звено: если в нашей модели нет Меркурия, она не годится, она бесполезна, поскольку не охватывает весь планетарный спектр".

BepiColombo готовится начать свою космическую Одиссею. Проект ставит амбициозные задачи, в том числе - проведение экспериментов по проверке Общей теории относительности Эйнштейна. В научной программе принимают участие и российские ученые, на их счету - подготовка четырех приборов, которые полетят к Меркурию на борту орбитальных аппаратов.

​

​