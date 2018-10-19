Есть ли жизнь ... на Юпитере?

Гость рубрики #AskSpace - Оливье Витасс из Европейского космического агентства.

Euronews: "​Оливье, мы получили такой вопрос. "Почему ученые не спешат отправлять миссии для срочной проверки возможности присутствия жизни на лунах Юпитера и Сатурна?"

​Оливье Витасс, ЕКА: "Мы такие миссии готовим. Оддна анзывается JUICE: она ставит целью изучить три ледяные луны Юпитера, это - Европа, Калисто и Ганимед. Мы не концентрируемся на поиске жизни, нужно изучать эти небесные тела поэтапно. Хотим сначала подробно описать луны, понять их характеристики, больше узнать о жидкости, которая скрыта под ледяной коркой".

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