Есть ли жизнь ... на Юпитере?

Гость рубрики #AskSpace - Оливье Витасс из Европейского космического агентства.
Euronews: "Оливье, мы получили такой вопрос. "Почему ученые не спешат отправлять миссии для срочной проверки возможности присутствия жизни на лунах Юпитера и Сатурна?"
Оливье Витасс, ЕКА: "Мы такие миссии готовим. Оддна анзывается JUICE: она ставит целью изучить три ледяные луны Юпитера, это - Европа, Калисто и Ганимед. Мы не концентрируемся на поиске жизни, нужно изучать эти небесные тела поэтапно. Хотим сначала подробно описать луны, понять их характеристики, больше узнать о жидкости, которая скрыта под ледяной коркой".
Euronews: "Какая из этих лун наиболее интересна с точки зрения возможного присутствия жизни"
Оливье Витасс, ЕКА: "Сегодня нам представляется, что идеальный кандидат - Европа, мы знаем, что под ледяным панцирем на глубине в несколько десятков километров там есть вода, в жидом состоянии. Это очень активное небесное тело, его поверхность сформирована недавно, и это очень интересно. Мы также хотим поподробнее изучить Ганимед, самую крупную луну-спутника в Солнечной системе. К тому же на Ганимеде, мы знаем, есть внутреннее магнитное поле, это важный объект для изучения. Итак, наши первоочередные задачи - больше узнать о воде на этих лунах, о том, какие там условия. А следующие миссии смогут копнуть еще глубже".
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