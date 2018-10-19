«Не против Трампа, а за будущее»

Не против Трампа, но ради общих интересов: участники саммита «Азия — Европа» в Брюсселе обсуждают укрепление своих торговых связей на фоне протекционизма США. Участники встречи всячески подчёркивают, что саммит не направлен против кого бы то ни было, но в то же время отмечают, что Европа и Азия едины в своём неприятии той торговой политики, которую сейчас ведёт Белый дом.