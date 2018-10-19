Не против Трампа, но ради общих интересов: участники саммита «Азия — Европа» в Брюсселе обсуждают укрепление своих торговых связей на фоне протекционизма США. Участники встречи всячески подчёркивают, что саммит не направлен против кого бы то ни было, но в то же время отмечают, что Европа и Азия едины в своём неприятии той торговой политики, которую сейчас ведёт Белый дом.
«Не против Трампа, а за будущее»
«Не против Трампа, а за будущее»
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Сингапуром стало одним из главнейших событий саммита. По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, документ стал «мощным сигналом в защиту международной системы, основанной на правилах и сотрудничестве».
Для Европы, по мнению политологов, этот документ станет ключом к Юго-Восточной Азии. Этот регион в перспективе может оказаться крупнейшей в мире зоной свободной торговли: переговоры о её создании ведут 16 стран, среди которых Китай, Индия, Япония и Австралия.
С. Ишваран, и.о. министра торговли Сингапура
«Над соглашением о свободной торговле между ЕС и Сингапуром мы начали работу много лет назад, задолго до избрания Дональда Трампа. В конечном итоге любое торговое соглашение должно быть основано на фундаментальных интересах. Так, для ЕС это возможность выйти на стремительно растущий азиатский рынок, включая Юго-Восточную Азию».
Эфи Кутсукоста, Euronews:
«Как будет развиваться сотрудничество Сингапура с Лондоном, если Великобритания покинет Европейский Союз?»
«Если Великобритания останется в контексте ЕС, то это одно. Если же речь пойдёт о сценарии „брексита“ и переходного периода после него, тогда, конечно, придётся пересматривать наши отношения. И в здесь торговые договорённости между ЕС и Сингапуром могут стать основой для аналогичных соглашений с Великобританией».