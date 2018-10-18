"Уэмбли" не продадут

"Фулхэм" пакистанский магнат купил у Мохаммеда аль-Файеда в июле 2013 года. А в этом году предложил 600 млн фунтов стерлингов (около 667 млн евро) за "Уэмбли".

Сделка была уже близка к завершению, но Шахид Хан своё предложение отозвал. Как рассказали в Футбольной ассоциации Англии, которой принадлежит "Уэмбли", на недавней встрече Хан заявил, что не станет покупать стадион без общественной поддержки. А его предложение вызвало противоречивую реакцию британцев, для которых "Уэмбли" - знаковая спортивная арена, известная во всём мире. Кроме того, экс-помощник спортивного директора "Фулхэма" Крейг Клайн выступил с заявлением о том, что располагает данными о махинациях в связи с голосованием о продаже стадиона.